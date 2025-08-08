Лукашенко предупредил американцев: Россия не потерпит поражения на Украине

Россия не сможет потерпеть поражение на Украине. Об этом в интервью журналисту Time Саймону Шустеру предупредил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Поражение очень дорого обойдется всем нам. Вам прежде всего. В том числе людям за океаном», — заявил он.

А вот Украина, по словам белорусского лидера, может проиграть и потерять еще значительную часть территорий вплоть до Киева. Чтобы этого не допустить, Лукашенко предложил США договариваться с Россией прямо сейчас.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле заявил, что история ничему не учит западных политиков, если они до сих пор вынашивают планы нанести России стратегическое поражение.