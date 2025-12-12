Шефа Пентагона заподозрили в паранойе после отстранения Дрисколла от переговоров

Причиной отстранения министра армии США Дэна Дрисколла от переговоров по урегулированию на Украине стало «все более параноидальное» поведение главы Пентагона Пита Хегсета. Об этом сообщила газета The Telegraph .

По ее данным, шеф Пентагона посчитал, что министр переусердствовал на своем посту.

«Дрисколл <…> был отстранен от переговоров Хегсетом после того, как тот, по его мнению, вышел за рамки своих полномочий», — отметило издание.

Газета добавила, что таким образом «все более параноидальный» Хегсет «усмирил» министра американской армии.

Ранее шеф Пентагона во время оборонного форума имени Рейгана заявил, что Соединенные Штаты отказались от политики утопического идеализма, набравшей обороты после окончания холодной войны, и перешли к жесткому реализму.

По его мнению, новая американская военная стратегия определила новые правила, в которых акцент сделали на соблюдении интересов государства в Западном полушарии, а также на ином подходе к Китаю и сокращении поддержки союзников.