Хегсет объявил о конце утопического идеализма США

США отказались от действующей после окончания холодной войны политики утопического идеализма и перешли к жесткому реализму. Как сообщило издание Politico , с таким заявлением на оборонном форуме имени Рейгана выступил глава Пентагона Пит Хегсет.

Он жестко раскритиковал внешнюю политику Соединенных Штатов, поименно упомянув всех президентов, начиная с Джорджа Буша — старшего.

По словам главы Пентагона, принятая военная стратегия США обозначила новые правила, в которых основной акцент нацелен на соблюдение интересов страны в Западном полушарии, более примирительный подход к Китаю и меньшую поддержку европейских союзников.

«Долой идеалистический утопизм. Да здравствует жесткий реализм», — объявил Хегсет.

Он добавил что США больше не делают упор на построение демократии, смену режимов, вмешательство в войны, изменение климата и попытки внедрения демократии по всему миру.

«Мы поставили на первое место практические, конкретные интересы нашей страны», — подчеркнул глава Пентагона.

Хегсет добавил что администрация президента США Дональда Трампа нацелена на создание стабильного мира, справедливой торговли и уважительных отношений с другими крупными игроками. Отдельно он похвалил Южную Корею, Польшу и Германию за увеличение расходов на оборону.

Американская администрация опубликовала текст новой Стратегии национальной безопасности в минувшую пятницу, 5 декабря. В документе говорится, что страны Европы должны взять на себя ответственность за собственную оборону. Кроме того, США потребовали изменить отношение к НАТО как к постоянно расширяющемуся альянсу.