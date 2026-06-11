Шеф Пентагона Хегсет допустил похищение президента Кубы Диас-Канеля

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что похищение президента Кубы Мигеля Диас-Канеля является одним из вариантов действий США. В этом министр войны признался в беседе с журналистами, его слова передало РИА «Новости» .

«Все опции находятся на столе», — ответил Хегсет на вопрос о возможном похищении кубинского лидера.

Шеф Пентагона призвал власти Кубы воздержаться от попыток закупки вооружения, чтобы не провоцировать Штаты угрозами.

В мае генпрокуратура США выдала ордер на арест бывшего президента и министра обороны Кубы Рауля Кастро. В ведомстве заявили, что доставят бывшего кубинского лидера в Штаты любым способом.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что вероятность достижения договоренностей с Гаваной невысока. Он подчеркнул, что Штаты пойдут на контакт, если кубинские власти изменят подход.