Рубио заявил о низких шансах на договоренность США с Кубой

Рубио: США предпочли бы мирное урегулирование с Кубой, но не верят в него

США по-прежнему считают переговоры предпочтительным вариантом урегулирования отношений с Кубой, однако вероятность достижения договоренностей с Гаваной невысока. Об этом заявил журналистам госсекретарь США Марко Рубио в Майами перед вылетом в Швецию на совещание глав внешнеполитических ведомств стран — участниц НАТО, сообщил CTVnews .

«Предпочтение президента [США Дональда Трампа] всегда заключается в выработке путем переговоров мирной договоренности. В этом всегда заключается его предпочтение. Это остается нашим предпочтением в отношении Кубы», — сказал он.

При этом глава американской дипломатии дал понять, что не рассчитывает на скорый прогресс в этом вопросе.

«Но я просто с вами честен: вероятность этого сейчас невысока, если учесть, с кем мы имеем дело», — заявил Рубио.

Госсекретарь также подчеркнул, что Вашингтон готов к контактам, если кубинские власти изменят подход.

«Но, если они изменят позицию, то знают, что мы тут», — добавил он.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон не намерен идти на дальнейшее обострение ситуации вокруг Кубы. Однако американские власти продолжают внимательно следить за происходящим на острове и считают, что должны помочь кубинцам.