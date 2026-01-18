«Шавки сожрут любое унижение». Поплавская прошлась по лидерам ЕС

Государства Евросоюза не в силах противостоять поступкам президента США Дональда Трампа и готовы принять от него любое унижение. Об этом в телеграм-канале заявила актриса и общественник Яна Поплавская.

«Если Россия не сдалась и никогда не сдастся, то эти шавки сожрут от Трампа любое унижение. Отдадут Гренландию, прогнутся как угодно, но выйдут к журналистам под камеры с такой миной, будто это они победили Трампа и спасли мир», — констатировала она.

Поплавская добавила, что для России выгодно, если Европа больше не сможет поставлять оружие Украине.

«Но так как Трамп сам продает Киеву оружие, нам от всего этого ни жарко ни холодно. Спецоперация на Украине продолжается», — заключила она.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев посоветовал ЕС «не провоцировать своего папочку» Трампа. Так он оценил введение пошлин против восьми европейских стран на фоне ситуации с Гренландией.