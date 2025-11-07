«Шанс есть всегда». Трамп допустил встречу с Путиным в Будапеште

Трамп заявил, что встреча с Путиным в Будапеште возможна

Президент США Дональд Трамп не исключил, что встреча с российским коллегой Владимиром Путиным в Будапеште все-таки состоится. Он заявил о такой возможности в будущем на встрече с премьер-министром Венгрии Витором Орбаном в Белом доме, сообщила газета The Guardian .

«Всегда есть шанс, очень хороший шанс», — сказал Трамп.

Американский президент допустил также освобождение Венгрии от американских санкций на российские нефть и газ. Он объяснил это тем, что из-за отсутствия выхода к морю стране тяжело получать энергоносители из других источников.

Подготовку к встрече Путина с Трампом в Будапеште вели в конце октября, но американский президент неожиданно отменил поездку и объявил о новых санкциях. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для организации переговоров пока нет.