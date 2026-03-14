Северная Корея запустила снаряды в сторону Японского моря

Военные КНДР запустили снаряды в акваторию Японского моря. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Изначально речь шла об одном снаряде, опознать его не удалось, как и определить высоту и дальность полета. Позже журналисты подчеркнули, что речь идет о запуске около 10 баллистических ракет.

Представители береговой охраны Японии уточнили, что Северная Корея, вероятно, могла испытать баллистическую ракету, которая также упала в воды Восточного моря.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын вместе дочерью Ким Чжу Э посетил ведущий оружейный завод страны и испытал в стрельбе новый пистолет. Глава государства отметил точность оружия и поблагодарил создателей.

В начале октября 2025 года КНДР на военном параде в честь 80-летия ТПК показала новейшую МБР «Хвасонпхо-20». Ким Чен Ын заявлял, что армия страны продолжит бороться за свободу народа.