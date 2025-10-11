Новейшую межконтинентальную баллистическую ракету показали в Северной Корее

КНДР представила МБР «Хвасонпхо-20» на военном параде в честь 80-летия ТПК

КНДР впервые продемонстрировала передовую межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасонпхо-20» на военном параде в честь 80-летия основания Трудовой партии Кореи на площади имени Ким Ир Сена в Пхеньяне. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи .

Журналисты отметили, что парад показал всему миру непоколебимую волю народа и армии республики, единодушно поддерживающих дело партии.

На трибуне лично присутствовал председатель государственных дел КНДР и генеральный секретарь ТПК Ким Чен Ын, главы правительств и партий дружественных стран, ветераны, дипломаты и представители зарубежных делегаций.

«Наша армия должна энергичнее бороться за победу КНДР и народа, за блестящую честь и могущество Корейской народной армии под руководством Трудовой партии Кореи», — заявил на параде лидер страны.

С визитом в Северной Корее находится зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он передал Ким Чен Ыну архивное письмо Ким Ир Сена советскому лидеру Иосифу Сталину.