Ким Чен Ын вместе с дочерью опробовал новый пистолет

Северокорейский лидер Ким Чен Ын вместе дочерью Ким Чжу Э опробовал в стрельбе новый пистолет во время визита на ведущий оружейный завод страны. Снимки с мероприятия опубликовало агентство ЦТАК .

Глава государства остался доволен точностью оружия и поблагодарил его создателей.

Дочери северокорейского лидера сейчас около 14 лет. Она часто сопровождает отца на официальных мероприятиях. Журналисты предполагают, что именно Ким Чжу Э станет преемницей отца. Недавно девочка получила кураторство над ракетной программой государства.

Агентство Yonhap отмечало, что Ким Чен Ыну и его дочери усилили охрану. Это связано с возросшей публичной активностью. В 2024 году глава Северной Кореи стал гораздо чаще появляться на мероприятиях. Отсюда возрастают риски покушений.