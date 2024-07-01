Северная Корея запустила баллистическую ракету в восточном направлении

Yonhap: КНДР запустила баллистическую ракету

Фото: РИА «Новости»

КНДР запустила баллистическую ракету, она полетела в восточном направлении. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

«Военные проводят анализ полета снаряда», — написали авторы материала.

Они не привели других подробностей.

Пуск стал вторым за неделю. В предыдущий раз КНДР запустила баллистическую ракету 26 июня. Боеприпас взорвался в воздухе и упал за пределами экономической зоны Японии.

Ранее сообщалось, что попытка запуска разведывательного спутника Северной Кореи провалилась. В воздухе произошла авария, связанная с работающем на бензине и жидком кислороде двигателем.

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