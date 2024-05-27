Северная Корея выполнила неудачный запуск разведспутника
Yonhap: КНДР неудачно запустила свой второй разведспутник
Попытка запуска второго разведывательного спутника КНДР оказалась неудачной. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство.
«Попытка на этой неделе запустить новую ракету-носитель со спутником закончилась неудачей из-за взрыва в воздухе во время полета ее первой ступени ракеты», — сообщили журналисты.
Ракета, на которой находится спутник «Маллиген-1», взорвалась во время полета первой ступени после ее запуска с стартовой станции на западном побережье страны. Предварительно, авария связана с двигателем, который работает на жидком кислороде и бензине.
Ранее Северная Корея сообщала, что выведет на орбиту собственный спутник с 27 мая по 4 июня. По расчетам специалистов, ступени ракеты-носителя должны были упасть за пределами исключительной экономической зоны Японии.
В понедельник, 27 мая, жителей Окинавы призвали спрятаться из-за пуска, как предполагалось, баллистической ракеты КНДР. Береговая охрана запретила судам приближаться к обломкам.