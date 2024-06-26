Северная Корея запустила ракету в сторону Японского моря

Yonhap: Северная Корея запустила баллистическую ракету

Фото: РИА «Новости»

Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов (КНШ) ВС Кореи.

Другие подробности пока не раскрыли.

Ранее стало известно, что попытка запуска второго разведывательного спутника КНДР провалилась. Неудача случилась из-за взрыва в воздухе. По неуточненной информации, авария связана с двигателем, работающем на бензине и жидком кислороде.

О выводе собственного спутника на орбиту Северная Корея сообщила в конце мая. Ступени ракеты-носителя, в которой находился спутник, должны были упасть за пределами японской исключительной экономической зоны.

В апреле КНДР впервые провела тактические учения по нанесению ядерного контрудара. Маневрами руководил северокорейский глава Ким Чен Ын.

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