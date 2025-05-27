Северная Корея раскрыла главную угрозу американской системы ПРО «Золотой купол»

Институт по делам США при Министерстве иностранных дел КНДР заявил, что новая американская система противоракетной обороны «Золотой купол» представляет угрозу для безопасности «враждебных государств». По мнению специалистов, эта система не только защищает, но и может быть использована для нападения, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи .

«План системы противоракетной обороны „Золотой купол“, направленный на защиту Североамериканского континента от атак, <…> является не „оборонительной мерой“ против чьей-либо „угрозы“, а сценарием космической ядерной войны, который подкрепляет американскую стратегию однополярного доминирования», — сообщило ЦТАК.

По данным Института по делам США при МИД КНДР, «Золотой купол» представляет собой один из этапов милитаризации космического пространства Соединенными Штатами, отметили «Известия». Противостоять новой американской системе можно только путем «симметричного наращивания превосходных сил» другими мировыми державами.

Бывший журналист The New York Times Джон Вароли ранее раскритиковал этот проект. По его мнению, реализация проекта сопряжена с высокими коррупционными рисками.