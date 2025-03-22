Трамп захотел накрыть США «Золотым куполом»
США запланировали потратить миллиарды на ПРО «Золотой купол»
Дональд Трамп поручил Пентагону разработать систему ПРО, которая защитит всю территорию США от ракетных ударов. Проект получил название «Золотой купол», сообщил телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.
В Белом доме считают реализацию проекта «Золотой купол» одним из приоритетов президента. По информации собеседников телеканала, администрация Трампа дала понять — на строительство системы не пожалеют средств.
Однако в министерстве обороны пока не представляют, как воплотить этот замысел в жизнь. На данный момент концепция остается лишь идеей без технической реализации.
Проект задуман как американская версия израильской системы ПВО «Железный купол», предназначенной для перехвата ракет. Проблема в том, что территория Израиля относительно невелика, Соединенные Штаты в десятки раз больше.
Потенциальные угрозы также отличаются — США приходится опасаться и межконтинентальных, и гиперзвуковых ракет.
По словам одного из собеседников CNN, «прикрыть всю страну радарами и перехватчиками физически невозможно». Несмотря на это, Трамп подписал указ, обязывающий Минобороны до 28 марта представить план по разработке системы.
Представитель Пентагона Стивен Моран подтвердил, что работа начата, и отметил, что идет пересмотр бюджета на 2026-2030 годы в пользу приоритетов, озвученных министром обороны Питом Хегсетом.
Неизвестно, какую сумму заложат в бюджет и сколько в итоге потребуется на реализацию проекта. По оценке отставного адмирала Марка Монтгомери, создать эффективную систему ПРО можно за 7-10 лет, но она сможет защищать только стратегически важные объекты и мегаполисы.
Полноценная система на всю страну потребует десятков спутников, сложной сенсорной инфраструктуры и станций запуска перехватчиков.
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