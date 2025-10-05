Северная Корея показала вооружение с элементами искусственного интеллекта

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил оборонную выставку, на которой продемонстрировали передовое вооружение с элементами ИИ. Глава государства заявил, что страна вступает в новую стадию развития оборонной промышленности, сообщил ЦТАК .

Выставку открыли в Пхеньяне в честь 80-летия основания Трудовой партии КНДР. Посетителям мероприятия показали системы с элементами искусственного интеллекта, образцы ядерных сил сдерживания, являющихся «сердцевиной вооруженных сил» Северной Кореи.

Ким Чен Ын подчеркнул, что руководство приняло стратегическую программу, которая предполагает «ускоренное развитие» разнообразных видов оружия.

«В скором времени все узнают, какие новые цели будут поставлены перед оборонной промышленностью и как в значительно измененном виде она будет развиваться на следующей стадии», — уточнил он.

Ранее Nikkei Asia допустил, что президент США Дональд Трамп может встретиться с Ким Чен Ыном во время визита в демилитаризованную зону на границе Северной и Южной Кореи. Издание добавило, что хозяин белого дома также собирается провести переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Куала-Лумпуре.