Южная Корея обвинила КНДР в очередном запуске шаров с мусором

КНДР снова запустила «мусорные» шары в сторону Южной Кореи

Фото: Freepik

Северная Корея запустила воздушные шары с прикрепленными к ним мешками с мусором в сторону своего южного соседа. Об этом заявила пресс-служба Объединенного командования начальников штабов Южной Кореи.

По данным ведомства, этому поспособствовало направление ветра, который дует на юго-восток. Граждан попросили с осторожностью относиться к прикрепленному грузу, не приближаться к упавшим предметам и сообщать в случае их падения военным или полицейским.

«Северная Корея снова поднимает в воздух, предположительно, шары с мусором для отправки на юг», — отметили в пресс-службе.

Ранее издание Yonhap сообщило, что КНДР якобы отправила в Южную Корею воздушные шары с мусором и навозом.

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