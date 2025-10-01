Сестра британского короля встретилась в Киеве с Зеленским

Сестра британского короля Карла III принцесса Анна прибыла в украинскую столицу. Об этом сообщила газета The Telegraph .

Королевская особа провела переговоры с президентом республики Владимиром Зеленским и обсудила с ним вопросы поддержки Украины.

Ранее бывшая глава MI5 Элиза Мэннингем-Буллер заявила, что Великобритания уже давно ведет войну с Россией. Она подтвердила, что королевство противостоит Кремлю, но делает это не напрямую. По ее словам, борьба касается кибератак, физических нападений и разведывательной деятельности.

Экс-глава MI5 также уточнила, что Россия активно собирает в Великобритании разведданные. О конфронтации с Россией высказалась и глава МИД Великобритании Иветт Купер. По ее мнению, Североатлантический альянс готов к прямому противостоянию государству из-за случаев нарушения воздушного пространства некоторых западных стран.