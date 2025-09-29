Британия уже воюет с Россией? В Лондоне сделали сенсационное заявление

Times: экс-глава MI5 призналась, что Великобритания уже воюет с Россией

Великобритания уже воюет с Россией. Об этом заявила бывшая глава MI5 Элиза Мэннингем-Буллер, ее слова привела газета The Times .

Она согласилась с оценкой, которую дала эксперт по внешней политике Фиона Хилл, автор одной из биографических книг о Владимире Путине.

«Это война другого рода, но враждебность, кибератаки, физические нападения, разведывательная деятельность носят масштабный характер», — добавила баронесса.

Она отметила, что Россия постоянно собирает в Великобритании разведданные.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер сообщила, что страны НАТО готовы к прямой конфронтации с Россией из-за якобы нарушений воздушных границ альянса.