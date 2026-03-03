Серия загадочных землетрясений произошла у секретной базы США в Неваде

Геологи зафиксировали серию подземных толчков в районе полигона «Тонопа», известного как «Зона-52». Об этом сообщила газета Daily Mail .

За последнюю неделю произошло более ста землетрясений магнитудой от одного до трех. Эпицентры находились в 80 километрах от полигона.

Увеличение числа сейсмособытий совпало с ударами по Ирану со стороны Израиля и США.

Не исключено, что зафиксированная активность связана с естественными геологическими процессами.

Полигон «Тонопа» — это закрытый военный объект США. На нем испытывают оружие и проводят специальные программы.

Президента Дональда Трампа не тревожат угрозы атак на американские объекты и территорию страны. Он воспринимает их как часть войны. Соединенные Штаты готовят новый, еще более жесткий этап операции против Ирана.