«Нравится людям или нет»: Трамп спокойно отреагировал на угрозы ударов по Америке

NewsNation: Трампа не беспокоят атаки на США, так как он считает их частью войны

Угроза атак на американские объекты и территорию США не беспокоит президента Дональда Трампа, поскольку он считает это частью войны. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу NewsNation .

«Нет, это всего лишь часть войны. Нравится это людям или нет, но это часть войны», — ответил Трамп на вопрос журналиста.

Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты готовят новый, еще более жесткий этап военной операции против Ирана. Кроме того, Трамп также не исключил отправку в Иран войск для наземной операции — «если это потребуется».

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о начале нового витка эскалации на Ближнем Востоке. Речь идет о старте 13-го этапа масштабной военной операции под кодовым названием «Правдивое обещание — 4».

Целями иранских сил, по заявлению Тегерана, стали военные и стратегические объекты, принадлежащие Соединенным Штатам и Израилю.