Это война? США шокировали угрозой Ирану

Госсекретарь США Марко Рубио заявил об ужесточении атак на объекты в Иране

Соединенные Штаты готовят новый, еще более жесткий этап военной операции против Ирана. С таким заявлением выступил американский госсекретарь Марко Рубио, трансляцию его речи вела пресс-служба Белого дома на официальном сайте.

По словам главы Госдепа, следующая фаза ударов будет значительно острее и суровее тех мер, которые предпринимаются сейчас. Рубио подчеркнул, что Вашингтон не намерен снижать давление на Тегеран.

С похожим предупреждением выступил ранее и американский лидер Дональд Трамп. Он заявил, что США даже не начали еще наносить серьезные удары по Ирану, а затем пообещал «большую волну» атак.

Президент США также не исключил отправку в Иран войск для наземной операции — «если это потребуется».

Уже после этих заявлений прессе политик выступил в Белом доме с речью, первой после начала конфликта. В ней он перечислил четыре цели США:

уничтожить ракетный потенциал Ирана,

уничтожить иранский флот,

не позволить Ирану получить ядерное оружие,

не позволить Ирану вооружать и финансировать «террористические армии» в других странах.

На данный момент армия США потеряла в боях с Ираном шесть человек. Пентагон уверял, что Исламская республика осталась без флота в Османском заливе.