Это война? США шокировали угрозой Ирану
Госсекретарь США Марко Рубио заявил об ужесточении атак на объекты в Иране
Соединенные Штаты готовят новый, еще более жесткий этап военной операции против Ирана. С таким заявлением выступил американский госсекретарь Марко Рубио, трансляцию его речи вела пресс-служба Белого дома на официальном сайте.
По словам главы Госдепа, следующая фаза ударов будет значительно острее и суровее тех мер, которые предпринимаются сейчас. Рубио подчеркнул, что Вашингтон не намерен снижать давление на Тегеран.
С похожим предупреждением выступил ранее и американский лидер Дональд Трамп. Он заявил, что США даже не начали еще наносить серьезные удары по Ирану, а затем пообещал «большую волну» атак.
Президент США также не исключил отправку в Иран войск для наземной операции — «если это потребуется».
Уже после этих заявлений прессе политик выступил в Белом доме с речью, первой после начала конфликта. В ней он перечислил четыре цели США:
- уничтожить ракетный потенциал Ирана,
- уничтожить иранский флот,
- не позволить Ирану получить ядерное оружие,
- не позволить Ирану вооружать и финансировать «террористические армии» в других странах.
На данный момент армия США потеряла в боях с Ираном шесть человек. Пентагон уверял, что Исламская республика осталась без флота в Османском заливе.