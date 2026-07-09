Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Мозамбик

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Мозамбик. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Республика Мозамбик стала третьим государством в африканском маршруте министра. Он уже побывал в Эфиопии и Нигере. На повестке — переговоры с руководством страны, в том числе с главой МИД Мозамбика Марией Лукаш.

Сотрудничество России и Мозамбика охватывает целый ряд направлений, в том числе вопросы безопасности. Во время визита Марии Лукаш в Москву в прошлом июле Лавров подтвердил, что Россия готова рассматривать любые запросы Мапуту по укреплению обороноспособности.

В апреле делегация из Мозамбика посетила пищевое предприятие «Мясокомбинат Клинский». Представители мясокомбината провели для иностранных гостей экскурсию и рассказали про работу производства.