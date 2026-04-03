Делегация из Мозамбика познакомилась с производством «Мясокомбината Клинский

Сегодня делегация из африканской республики Мозамбик впервые посетила пищевое предприятие «Мясокомбинат Клинский». Гостей встретили по-русски — хлебом и солью, а также показали народный танец.

Представители мясокомбината провели для гостей экскурсию и рассказали о полном цикле производства. Особое внимание уделили цеху «идеальной нарезки», который был построен в прошлом году после реконструкции производственных площадей. Инвестиции в проект составили более 2 миллиардов рублей.

Председатель Ассамблеи республики Мозамбик Маргарида Талапа поделилась своими впечатлениями: «Как только мы вернемся на родину, мы расскажем руководству страны о работе мясокомбината. В России работает наш посол. В дальнейшем он будет содействовать сотрудничеству между Мозамбиком и этой компанией. А также мясокомбинат выразил готовность принять наших студентов для обучения».

Всего на мясокомбинате изготавливают 70 наименований продукции, в том числе 40 видов колбас и ветчин. В прошлом году предприятие стало лидером в сегменте нарезки вареных колбас и ветчин в Москве и Московской области.