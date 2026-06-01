Сербия не отменит безвиз с Россией — Вучич
Сербия не отменит безвизовый режим с Россией. Об этом президент республики Александр Вучич заявил в эфире телеканала Prva.
«Такое решение не будет принято. Даже если кто-то его примет, оно будет немедленно отменено», — заявил сербский лидер.
До этого глава комитета парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич заявил, что на фоне усиления давления на Сербию со стороны Евросоюза среди отдельных представителей власти стала звучать антироссийская риторика. В сербском парламенте начали обсуждать вероятную отмену безвизового режима с Россией.
Ранее председатель наблюдательного совета газовой компании «Сербиягаз», бывший вице-премьер республики Александр Вулин заявил, что Вучич не станет баллотироваться на новый срок, но продолжит заниматься политикой.