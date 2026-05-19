Сенатор Пушков заявил, что в Китае поставили на место главу Минфина США
Во время мероприятия в Китае министра финансов США Скотта Бессента не пустили в зал без аккредитационного бейджа. Этот эпизод прокомментировал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в телеграм-канале, увидев в нем показательный сигнал для американского чиновника.
«Китайцы слегка унизили излишне самоуверенного министра финансов США Скотта Бессента, убежденного в том, что может диктовать условия всему миру», — написал Пушков.
Как отметил сенатор, главе американского Минфина пришлось ждать, пока помощники принесут необходимый документ. Без пропуска Бессента не пустили внутрь, несмотря на должность.
«Министр так и стоял в дверях — и утирался», — заключил он.
Ранее министр финансов США подтвердил, что лицензия на морские поставки российской нефти была продлена еще на 30 дней. Срок действия прежнего разрешения завершился в субботу, 16 мая.