Сенатор Пушков заявил, что в Китае поставили на место главу Минфина США

Во время мероприятия в Китае министра финансов США Скотта Бессента не пустили в зал без аккредитационного бейджа. Этот эпизод прокомментировал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в телеграм-канале , увидев в нем показательный сигнал для американского чиновника.

«Китайцы слегка унизили излишне самоуверенного министра финансов США Скотта Бессента, убежденного в том, что может диктовать условия всему миру», — написал Пушков.

Как отметил сенатор, главе американского Минфина пришлось ждать, пока помощники принесут необходимый документ. Без пропуска Бессента не пустили внутрь, несмотря на должность.

«Министр так и стоял в дверях — и утирался», — заключил он.

Ранее министр финансов США подтвердил, что лицензия на морские поставки российской нефти была продлена еще на 30 дней. Срок действия прежнего разрешения завершился в субботу, 16 мая.