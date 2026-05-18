Бессент подтвердил продление лицензии на поставки российской нефти на 30 дней
Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент подтвердил продление лицензии на морские поставки российской нефти на 30 дней. Об этом он сообщил в соцсети X.
По словам главы ведомства, решение принято для того, чтобы предоставить наиболее уязвимым странам возможность временного доступа к российской нефти, застрявшей в море.
«Минфин США выдает временную 30-дневную генеральную лицензию», — написал он.
Действие предыдущей лицензии истекло в субботу, 16 мая.
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты согласились приостановить действие санкций против иранской нефти на время переговоров. При этом Тегеран требует полной отмены ограничений, а не временных послаблений.