Сенатор Грэм призвал Трампа не оставить без ответа одно решение Испании

США стоит вывести свои авиабазы с территории Испании. С таким призывом к Трампу выступил в Х сенатор Линдси Грэм.

Поводом для столь жесткого заявления стало решение левого правительства Педро Санчеса запретить американским самолетам, участвующим в операции «Эпическая ярость», использовать базы Рота и Морон-де-ла-Фронтера, а также пролетать над испанской территорией.

Линдси Грэм призвал Трампа «не оставлять без ответа» такой шаг. По мнению сенатора, Испания не понимает угрозы со стороны Ирана. Политик также указал, что готов сотрудничать «с кем угодно», чтобы «ввести санкции против Испании за это безобразие».

«Я бы снова рекомендовал президенту Трампу закрыть американские авиабазы ​​в Испании и перенести их в страну, которая позволит использовать эти ресурсы для защиты Америки и всего мира», — добавил сенатор.

Премьер Педро Санчес открыто выступил против атаки Израиля и США на Иран. Позднее вице-премьер Испании осудила и Мерца — за его покорное поведение перед Трампом.