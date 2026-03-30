Испания закрыла небо для авиации, участвующей в операции против Ирана

Испания решила закрыть свое воздушное пространство для авиации, задействованной в операции «Эпическая ярость», которую проводят США и Израиль против Ирана. Об этом сообщила газета El Pais .

По данным журналистов, испанские власти не только запрещают использование авиабаз Рота (Кадис) и Морон-де-ла-Фронтера (Севилья) для истребителей и танкеров, участвующих в боевых вылетах, но также отказывают в доступе в свое воздушное пространство американским летательным аппаратам, размещенным на территории третьих стран (например, Великобритании и Франции). Исключение возможно только для экстренных случаев.

Ранее появилась информация, что США на фоне отказа Испании поддерживать американо-израильскую военную кампанию в Иране стал передислоцировать свои самолеты-заправщики, базировавшиеся в Испании, в другие государства.

По сообщениям СМИ, иранская армия стала применять ракеты, обклеенные фотографиями премьер-министра Испании Педро Санчеса.