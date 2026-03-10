«Нужны лидеры, а не вассалы». В Испании осудили Мерца за молчание перед Трампом

Вице-премьер Испании Диас: Европа нуждается в лидерах, а не вассалах Трампа

Европе нужны лидеры, а не вассалы. Вице-премьер и министр труда Испании Йоланда Диас раскритиковала канцлера ФРГ Фридриха Мерца, не ответившего на словесные нападки президента США Дональда Трампа в адрес Мадрида, сообщило издание Politico .

«Европе сегодня нужно лидерство, а не вассалы, которые поклоняются Трампу», — заявила Диас.

Она связала бездействие Мерца в Овальном кабинете с экстремальной экономической слабостью Германии. По ее словам, Европе жизненно необходима своя промышленность, чтобы снизить технологическую, финансовую и энергетическую зависимость от США и Китая. Только так европейцы смогут «обрести собственную душу».

Диас также возмутило нежелание Мерца и других лидеров ЕС осудить американо-израильскую военную кампанию против Ирана, которая противоречит уставу ООН.

Ранее Мерц объяснил, что не стал спорить с Трампом, критикующим Испанию, из-за работающих камер. Кроме того, он указал на зависимость Германии от Вашингтона в вопросах обороны.