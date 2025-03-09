Никаких санкций. США выдвинули неожиданное требование по России

Американские власти потребовали смягчить риторику G7 в отношении России. В частности, из последнего коммюнике дипломаты США просят исключить слово «санкции», сообщили источники Bloomberg .

Канада, которая в этом году председательствует в G7, проведет саммит министров иностранных дел в Шарлевуа, Квебек, на следующей неделе. В ходе переговоров по формулированию совместного заявления по морским вопросам США настаивают на ужесточении риторики в отношении Китая и смягчении формулировок в отношении России.

Кроме того, США уже отклонили предложение Канады о создании целевой группы, которая займется так называемым теневым флотом нефтяных танкеров России. Администрация Дональда Трампа, сообщили источники Bloomberg, в принципе пересматривает свои позиции по данному вопросу.

Помимо наложения вето на предложение Канады о создании целевой группы по мониторингу нарушений санкций, американские власти настаивают на исключении слова «санкции» в коммюнике в отношении России.

Ранее стало известно, что Белый дом попросил министерство финансов США изучить варианты смягчения энергетических санкций против России. На такой шаг американские власти пошли в преддверии переговоров Трампа и российского президента Владимира Путина.