Стало известно о возможном визите Зеленского на Аляску

CNN: Зеленский может присутствовать на Аляске во время встречи Путина и Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский может находиться на Аляске в день встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, однако в переговорах он участвовать не будет. Об этом сообщило CNN со ссылкой на источники.

По информации телеканала, саммит, запланированный на пятницу, готовится в сжатые сроки и его точное место проведения пока не определено. В Белом доме не исключают, что украинского лидера могут включить в некоторые встречи, но, как уточнили источники CNN, это возможно только после завершения переговоров Путина и Трампа.

Заместитель президента США Джей Ди Вэнс в субботу провел встречу в Великобритании с европейскими представителями, на которой обсуждались условия возможного мирного процесса. Лидеры Франции, Италии, Германии, Польши, Великобритании, ЕС и Финляндии в совместном заявлении подчеркнули, что любые переговоры должны проходить с участием Украины.

По данным CNN, европейские лидеры стремятся получить от США больше деталей по предложению, которое Владимир Путин ранее представил американскому спецпредставителю Стиву Уиткоффу. Среди озвученных в СМИ идей — возможный «обмен территориями», при котором Россия добивалась бы контроля над всем Донбассом. Судьба Херсонской и Запорожской областей остается неясной.

Зеленский в воскресенье заявил, что «аргументы Украины услышаны» и «опасения принимаются во внимание».

Ранее Зеленский заявил, что ответ на украинский территориальный вопрос уже есть в конституции страны.