Сенат США поддержал «сокрушительные» санкции против России

Сенатор-республиканец от Южной Каролины, союзник президента США Дональда Трампа Линдси Грэм* сообщил, что 72 законодателя поддержали проект новых санкций против России, если Москва не начнет мирные переговоры с Украиной. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

Документ обсуждает не только санкции против России, но и введение пошлин в размере 500% на импорт из стран, закупающих российскую нефть, нефтепродукты, газ, уран и другие товары.

Грэм* назвал эти меры «сокрушительными» для российской экономики и подчеркнул, что, если в ближайшее время не удастся достичь мирного соглашения, в сенате будут действовать решительно, чтобы нанести ощутимый урон России.

Ранее Грэм* грозился внести в конгресс законопроект о введении новых антироссийских санкций, если Россия не пойдет на прекращение огня на Украине.

В конце апреля сенатор изменил позицию по урегулированию кризиса на Украине. Он признался, что пойти на такой шаг его вынудил президент США Дональд Трамп.

*Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.