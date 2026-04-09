Семилетняя девочка погибла при падении обломков сбитого БПЛА на юго-западе Ирана

На юго-западе Ирана в провинции Хузестан силы противовоздушной обороны сбили израильский беспилотник, от обломков которого погиб ребенок. Об этом сообщил телеканал SNN .

«В результате крушения шесть человек получили ранения, а семилетняя девочка (из одной семьи) погибла», — уточнил телеканал со ссылкой на замначальника безопасности и правоохранительных органов провинции.

Иранские силы ПВО сбили БПЛА Израиля вечером в среду, 8 апреля.

Ранее израильские военные нанесли удар по Ливану. ЦАХАЛ подверг бомбардировкам различные объекты по всей стране, включая Бейрут. Погибли 89 человек и более 700 получили ранения.

До этого в израильской армии заявляли о приостановке ударов по Ирану. В ЦАХАЛ поясняли, что при этом продолжат наземные операции и боевые действия против «Хезболлы» в Ливане.