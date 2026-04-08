При ударах Израиля по Ливану погибли 89 человек, более 720 ранены

Al Jazeera: 89 человек погибли, 700 пострадали при атаке Израиля на Ливан

При израильских ударах по Ливану в среду, 8 апреля, погибли 89 человек, больше 700 получили ранения. Об этом заявил телеканал Al Jazeera .

«Израиль подверг бомбардировкам различные объекты по всему Ливану, включая столицу Бейрут, в результате чего, по данным властей, погибли по меньшей мере 89 человек и более 700 получили ранения», — указали журналисты.

Ранее ЦАХАЛ объявил, что приостановка ударов по Ирану не предусматривает прекращение огня по Ливану. В пресс-службе армии Израиля сообщили, что продолжат наземные операции и боевые действия против «Хезболлы».

В конце марта при ударе израильского беспилотника погибли ливанские журналисты: корреспондент телеканала Al-Mayadeen Фатима Фтуни и Али Шаэйб с телеканала Al-Manar. Президент Ливана Джозеф Аун назвал эту атаку вопиющим преступлением и нарушением всех норм защиты сотрудников СМИ.