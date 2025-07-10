Семьи погибших в январской авиакатастрофе в США раскритиковали армию
WP: семьи жертв авиакатастрофы в США обвинили армию в избегании ответственности
Родственники погибших в авиакатастрофе военного вертолета в Вашингтоне отправили письмо министру армии США Дэниелу Дрисколлу. В нем они обвинили ведомство в том, что оно не берет на себя ответственность. Об этом сообщила американская газета Washington Post.
Авторы письма утверждают, что после январской трагедии, унесшей жизни 28 человек, представители армии США провели короткий брифинг и не поддерживали связь с родственниками погибших. Сообщения о случившемся, по их словам, были приурочены к праздничным дням, чтобы уменьшить внимание общественности. Washington Post, в свою очередь, отмечает, что армия предоставила ограниченные подробности о столкновении, ссылаясь на требования безопасности и продолжающееся расследование.
«Эти действия демонстрируют готовность армии уклоняться от официальных процедур и противодействовать осуществлению надзора, уклоняясь от проверок. В то же время армия ссылается на соблюдение формальностей, упорно отказываясь брать на себя ответственность или даже замечать страдания семей погибших на протяжении всего этого тяжелого периода», — привело издание текст письма.
По словам анонимного представителя армии, военные учли мнение подписавших письмо и планируют встретиться с ними в конце июля. Под документом стоят подписи 168 человек — родственников погибших и их близких.
В ночь на 30 января в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана произошло столкновение регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk). На борту самолета находились 60 человек.
Ранее самолет с 20 пассажирами разбился в американском штате Теннесси. Некоторых пострадавших доставили по воздуху в больницу. Авиакатастрофа произошла вскоре после вылета из регионального аэропорта Таллахома.