Семьи погибших в январской авиакатастрофе в США раскритиковали армию

Родственники погибших в авиакатастрофе военного вертолета в Вашингтоне отправили письмо министру армии США Дэниелу Дрисколлу. В нем они обвинили ведомство в том, что оно не берет на себя ответственность. Об этом сообщила американская газета Washington Post .

Авторы письма утверждают, что после январской трагедии, унесшей жизни 28 человек, представители армии США провели короткий брифинг и не поддерживали связь с родственниками погибших. Сообщения о случившемся, по их словам, были приурочены к праздничным дням, чтобы уменьшить внимание общественности. Washington Post, в свою очередь, отмечает, что армия предоставила ограниченные подробности о столкновении, ссылаясь на требования безопасности и продолжающееся расследование.

«Эти действия демонстрируют готовность армии уклоняться от официальных процедур и противодействовать осуществлению надзора, уклоняясь от проверок. В то же время армия ссылается на соблюдение формальностей, упорно отказываясь брать на себя ответственность или даже замечать страдания семей погибших на протяжении всего этого тяжелого периода», — привело издание текст письма.

По словам анонимного представителя армии, военные учли мнение подписавших письмо и планируют встретиться с ними в конце июля. Под документом стоят подписи 168 человек — родственников погибших и их близких.

В ночь на 30 января в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана произошло столкновение регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk). На борту самолета находились 60 человек.

Ранее самолет с 20 пассажирами разбился в американском штате Теннесси. Некоторых пострадавших доставили по воздуху в больницу. Авиакатастрофа произошла вскоре после вылета из регионального аэропорта Таллахома.