Самолет с 20 пассажирами разбился в американском штате Теннесси

В американском штате Теннесси разбился пассажирский самолет. Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на дорожный патруль штата.

Самолет потерпел крушение в округе Коффи вскоре после вылета из регионального аэропорта Таллахома. Это произошло около 12:45 по местному времени (около 20:45 по московскому времени).

На борту находились 20 человек. Некоторых пострадавших доставили по воздуху в больницу. Причины авиакатастрофы пока неизвестны.

По словам одного из местных жителей, самолет рухнул недалеко от Музея наследия Бичкрафта (музей авиации в аэропорту Таллахома) прямо у взлетно-посадочной полосы воздушной гавани. Перед крушением он пролетел низко над домами, прямо над линией деревьев. Левое крыло самолета полностью оторвало.

Ранее на юго-востоке Южной Кореи разбился самолет ВМС США, на борту которого находились четыре человека.