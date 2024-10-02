Семеро израильтян погибли при стрельбе в Тель-Авиве вечером 1 октября

Семеро жителей Израиля погибли и 16 получили ранения при вооруженном нападении в Тель-Авиве накануне вечером. Об этом сообщила местная полиция .

Двое мужчин с автоматами открыли огонь в арабском квартале города. Позже их ликвидировали израильские спецслужбы.

Кроме того, накануне по Израилю нанес массированный ракетный удар Иран. Начальник Генштаба исламской республики Мохаммад Багери сообщил об атаке на две базы израильских ВВС и штаб-квартиру «Моссада». При этом, по его словам, Иран принципиально не стал атаковать экономическую инфраструктуру страны.

Также два взрыва прогремели у здания посольства Израиля в Копенгагене. Информации о пострадавших не поступало, датская полиция начала расследование.