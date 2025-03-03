Семье Вэнса пришлось переехать из-за травли

Сотни проукраинских активистов сорвали отдых вице-президента США Джея Ди Вэнса на горнолыжном курорте в Вермонте. Из-за протестов ему пришлось сменить отель, сообщил The New York Post .

Недовольные поведением Вэнса на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским оккупировали курорт Шугарбуш в городе Уэйтсфилде. Люди выстроились вдоль дорог с плакатами, назвали вице-президента предателем и послали кататься на лыжах в России. Некоторые активисты даже разбили лагерь у подъемника неподалеку от того места, где, как они думали, катается семья чиновника.

Сторонники республиканцев устроили контракцию. По главной улице Уэйтсфилда проехали машины с флагами «Сделаем Америку снова великой», а возле курорта случилась стычка между протестующими.

Семья Вэнса приняла меры предосторожности и сменила место размещения. Вместо четырехзвездочной гостиницы возле Шугарбуша они уехали в неизвестном направлении.

В отличие от демонстрантов, президент США Дональд Трамп и члены Республиканской партии поддержали Вэнса. По их мнению, он защитил национальные интересы американцев.