Трамп остался доволен Вэнсом после перепалки с Зеленским

Президент США Дональд Трамп остался доволен своим вице-президентом Джей Ди Вэнсом после обмена резкими фразами с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal .

По информации источника, в беседах с подчиненными Трамп несколько раз обратил внимание, что его предыдущий вице-президент Майк Пенс такого бы не сделал.

Представители Республиканской партии также поддержали Вэнса после встречи. Сенатор Майк Ли от штата Юта назвал вице-президента «величайшим на все времена», а Линдси Грэм из Южной Каролины отметил, что Вэнс четко отстаивает интересы США.

«Внешняя политика — дело не для слабонервных», — добавила сенатор от Аляски Лиза Мурковски.

Зеленский во время переговоров в Овальном кабинете в грубой форме поспорил с Трампом и Вэнсом. Разговор на повышенных тонах начался при обсуждении перспектив урегулирования конфликта на Украине.