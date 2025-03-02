Проукраинские активисты сорвали поездку Вэнса с семьей на горнолыжный курорт
Массовая акция протеста проукраинских активистов вынудила вице-президента США Джей Ди Вэнса увезти семью с горнолыжного курорта в Вермонте, куда он приехал на четыре дня перед отпуском. Об этом сообщила газета The New York Post.
На акцию вышли сотни протестующих, которые выстроились вдоль дорог, ведущих на склоны. Активисты вывесили плакаты, на которых назвали Вэнса национальным позором и предложили «поехать кататься на лыжах в Россию».
Столкнувшись с протестами, Вэнс вывез семью в неизвестное место, прервав четырехдневную поездку.
Причиной недовольства участников акции стала публичная перепалка на переговорах президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского, в которой Вэнс принял непосредственное участие, выступив в защиту главы государства.
Из-за возникшего конфликта встречу прервали. Также Трамп, оскорбленный поведением Зеленского, отказался от подписания контракта о разработке месторождений редкоземельных металлов на территории Украины.
На странице в Truth Social президент США заявил, что Зеленский не готов к миру в своей стране и проявил неуважение к Соединенным Штатам. Он добавил, что новый диалог станет возможным, когда украинский лидер будет вести себя по-другому.