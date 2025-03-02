Проукраинские активисты сорвали поездку Вэнса с семьей на горнолыжный курорт

Массовая акция протеста проукраинских активистов вынудила вице-президента США Джей Ди Вэнса увезти семью с горнолыжного курорта в Вермонте, куда он приехал на четыре дня перед отпуском. Об этом сообщила газета The New York Post .

На акцию вышли сотни протестующих, которые выстроились вдоль дорог, ведущих на склоны. Активисты вывесили плакаты, на которых назвали Вэнса национальным позором и предложили «поехать кататься на лыжах в Россию».

Столкнувшись с протестами, Вэнс вывез семью в неизвестное место, прервав четырехдневную поездку.

Причиной недовольства участников акции стала публичная перепалка на переговорах президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского, в которой Вэнс принял непосредственное участие, выступив в защиту главы государства.

Из-за возникшего конфликта встречу прервали. Также Трамп, оскорбленный поведением Зеленского, отказался от подписания контракта о разработке месторождений редкоземельных металлов на территории Украины.

На странице в Truth Social президент США заявил, что Зеленский не готов к миру в своей стране и проявил неуважение к Соединенным Штатам. Он добавил, что новый диалог станет возможным, когда украинский лидер будет вести себя по-другому.