Семь стран выступили за вручение Трампу Нобелевской премии мира

В США перечислили иностранных лидеров, поддержавших выдвижение американского президента Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Информацию опубликовали на официальной странице Белого дома в соцсети X .

Кандидатуру Трампа поддержали президент Габона Брайс Олиги Нгема, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, глава Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Камбоджи Хун Сен, глава МИД Руанды Оливье Ндухунгирехе, а также правительство Пакистана.

Ранее стало известно, что выдвинуть американского лидера на премию предложил конгрессмен от Республиканской партии Бадди Картер. По его словам, Трамп сыграл ключевую роль в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном.

Кроме того, Картер заявил, что президент Соединенных Штатов предотвратил получение исламской республикой самого опасного оружия в мире.