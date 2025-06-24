Трампа выдвинут на Нобелевскую премию за урегулирование конфликта Израиля и Ирана

Конгрессмен от Республиканской партии Бадди Картер предложил выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию за его усилия по урегулированию конфликта между Израилем и Ираном. Об этом сообщил Fox News .

Картер уже обратился в комитет Нобелевской премии. Он заявил, что Трамп сыграл ключевую роль в завершении конфликта между Израилем и Ираном, а также предотвратил получение исламской республикой самого опасного оружия в мире.

«Как член Конгресса США, я пишу, чтобы официально выдвинуть 47-го президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира в знак признания его выдающейся и исторической роли в посредничестве в прекращении вооруженного конфликта между Израилем и Ираном „, — указано в письме.

В последние недели мир оказался на грани опасной и потенциально разрушительной войны. Но перед лицом кризиса президент Трамп проявил решимость, отстаивая мир и способствуя соглашению о прекращении огня, которое остановило боевые действия, утверждал Картер.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поздравил Трампа с решительными действиями в Иране, сообщили «Известия». Рютте отметил, что шаги, предпринятые президентом США, делают страны «более безопасными».