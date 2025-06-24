Трампа выдвинут на Нобелевскую премию за урегулирование конфликта Израиля и Ирана
Конгрессмен Картер предложил номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира
Конгрессмен от Республиканской партии Бадди Картер предложил выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию за его усилия по урегулированию конфликта между Израилем и Ираном. Об этом сообщил Fox News.
Картер уже обратился в комитет Нобелевской премии. Он заявил, что Трамп сыграл ключевую роль в завершении конфликта между Израилем и Ираном, а также предотвратил получение исламской республикой самого опасного оружия в мире.
«Как член Конгресса США, я пишу, чтобы официально выдвинуть 47-го президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира в знак признания его выдающейся и исторической роли в посредничестве в прекращении вооруженного конфликта между Израилем и Ираном „, — указано в письме.
В последние недели мир оказался на грани опасной и потенциально разрушительной войны. Но перед лицом кризиса президент Трамп проявил решимость, отстаивая мир и способствуя соглашению о прекращении огня, которое остановило боевые действия, утверждал Картер.
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поздравил Трампа с решительными действиями в Иране, сообщили «Известия». Рютте отметил, что шаги, предпринятые президентом США, делают страны «более безопасными».