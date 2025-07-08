Нетаньяху номинировал Трампа на Нобелевскую премию мира

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился с президентом США Дональдом Трампом и передал ему текст обращения для номинации на Нобелевскую премию мира. Американский лидер поблагодарил Нетаньяху, сказав, что не был в курсе инициативы израильского премьера.
«Господин президент, я хочу представить вам письмо, которое я отправил в комитет по Нобелевской премии. Они номинируют вас на премию мира, которая вполне заслужена, и вы должны ее получить», — заявил Нетаньяху.
Ранее конгрессмен от Республиканской партии Бадди Картер предложил выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию за его усилия по урегулированию конфликта между Израилем и Ираном. Картер обратился в комитет Нобелевской премии. Он отметил, что Трамп сыграл решающую роль в завершении противостояния двух стран и предотвратил получение исламской республикой самого опасного оружия на планете.
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