Нетаньяху номинировал Трампа на Нобелевскую премию мира

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился с президентом США Дональдом Трампом и передал ему текст обращения для номинации на Нобелевскую премию мира. Американский лидер поблагодарил Нетаньяху, сказав, что не был в курсе инициативы израильского премьера.

«Господин президент, я хочу представить вам письмо, которое я отправил в комитет по Нобелевской премии. Они номинируют вас на премию мира, которая вполне заслужена, и вы должны ее получить», — заявил Нетаньяху.

Трансляцию мероприятия вело агентство Associated Press.

Ранее конгрессмен от Республиканской партии Бадди Картер предложил выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию за его усилия по урегулированию конфликта между Израилем и Ираном. Картер обратился в комитет Нобелевской премии. Он отметил, что Трамп сыграл решающую роль в завершении противостояния двух стран и предотвратил получение исламской республикой самого опасного оружия на планете.