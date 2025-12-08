Семь стран призвали ускорить принятие решения по «репарационному кредиту» Украине

Семь стран Евросоюза призвали Урсулу фон дер Ляйен, главу Еврокомиссии, и Антониу Кошту, председателя Европейского совета, ускорить решение о «репарационном кредите» для Украины из замороженных российских активов. Об этом сообщило издание Politico .

«Время имеет существенное значение. Приняв решение о репарационном кредите в Евросовете в декабре, мы получим возможность поставить Украину в выгодное положение для самозащиты и ведения переговоров о справедливом и прочном мире», — говорится в обращении представителей семи государств.

Как уточнил источник газеты, под документом поставили подписи Эстония, Литва, Латвия, Польша, Финляндия, Швеция и Ирландия.

Почти неделю назад, 3 декабря, Еврокомиссия утвердила два варианта финансирования Украины. Один из них предполагает использование российских активов в Европе для предоставления Украине «репарационного кредита».

Для принятия решения необходимо одобрение «квалифицированного большинства голосов», согласие всех членов ЕС не требуется. По данным Politico, Еврокомиссия планирует выделить Украине 165 миллиардов евро. Из них 25 миллиардов евро будут получены из частных банков стран Евросоюза, а 140 миллиардов евро — из бельгийского депозитария Euroclear.

Ранее Франция отказалась включать в «репарационный кредит» для Украины средства, хранящиеся в частных банках. По данным Financial Times, там находятся до 18 миллиардов евро российских активов. Решение о судьбе российских замороженных активов могут принять на саммите Евросоюза 18 декабря.