Франция отказалась включать в «репарационный кредит» для Украины средства, хранящиеся в частных банках. Об этом сообщила Financial Times.
По информации издания, в банках Пятой республики находятся до 18 миллиардов евро российских активов. Однако на французские частные кредитные организации не распространяются правила, действующие на Euroclear.
В ответ заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал такой шаг casus belli и предупредил, что в случае кражи активов Европе придется выплачивать репарации в пользу России «в натуральной форме».
