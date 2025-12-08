Франция отказалась включать в «репарационный кредит» для Украины средства, хранящиеся в частных банках. Об этом сообщила Financial Times .

По информации издания, в банках Пятой республики находятся до 18 миллиардов евро российских активов. Однако на французские частные кредитные организации не распространяются правила, действующие на Euroclear.

Ранее именно МИД Франции анонсировал, что Евросоюз примет решение по замороженным российским активам на саммите 18 декабря.

В ответ заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал такой шаг casus belli и предупредил, что в случае кражи активов Европе придется выплачивать репарации в пользу России «в натуральной форме».