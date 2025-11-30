МИД Франции анонсировал решение ЕС по российским активам 18 декабря

Решение о судьбе российских замороженных активов могут принять на саммите Евросоюза 18 декабря. Об этом газете La Tribune Dimanche заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

«Любые решения, подпадающие под действие европейского законодательства, не могут быть приняты без нашего участия», — отметил он.

Дипломат уточнил, что заблокированные российские активы станут одной из важнейших тем обсуждения в ближайшие дни, решение по ним примут во время саммита в декабре.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен 26 ноября рассказала, что скоро представит предложения по изъятию активов России. По ее словам, документ с возможными вариантами уже подготовили. Комиссия работает над тем, чтобы представить юридический текст. Фон дер Ляйен добавила, что российские активы задействуют для оказания поддержки Украины.

Президент Владимир Путин подтвердил, что подобный шаг не останется без ответа. Правительство вырабатывает пакет ответных мер на этот случай, объяснил он.