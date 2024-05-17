Сектор Газа практически перестал получать топливо | 360°

Мир 17 мая 2024, 08:18 Сектор Газа практически перестал получать топливо ООН: в сектор Газа перестало поступать топливо Rizek Abdeljawad/XinHua / Global Look Press

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Поставки топлива в палестинский анклав практически прекратились после начала военной операции ЦАХАЛ в городе Рафах на южной границе территории сектора Газа и Египта. Об этом заявил на брифинге заместитель постоянного представителя главы ООН Фархан Хак, его процитировал ТАСС.

Он назвал ситуацию с топливом критической. По его словам, самые большие проблемы фиксируются на юге сектора Газа.

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«Фактически, поступление топлива [в анклав] остановилось с началом операции в Рафахе, за небольшими исключениями», — подчеркнул Хак.

Ранее Израиль устроил артиллерийский обстрел Рафаха после провала переговоров с ХАМАС в Каире. Очевидцы рассказали, что израильские сухопутные войска также проводили боевые действия в городе в рамках КТО. Пресс-служба ЦАХАЛ заявила, что местных жителей призвали временно эвакуироваться в Аль-Маваси.