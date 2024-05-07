Израиль начал точечную операцию на востоке Рафаха | 360°

Мир 07 мая 2024, 09:18 Израиль начал точечную операцию на востоке Рафаха Армия Израиля начала КТО в восточном районе Рафаха в секторе Газа Jamal Awad / Global Look Press

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Ночью 7 мая сухопутные войска армии Израиля начали точечную контртеррористическую операцию против движения ХАМАС на востоке города Рафах в секторе Газа. Мирных жителей эвакуировали в Аль-Маваси, объявила пресс-служба ЦАХАЛ.

«Сухопутные войска ЦАХАЛ начали точечную контртеррористическую операцию, основанную на разведывательных данных ЦАХАЛ и ISA», — отметили в ведомстве.

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Перед военными поставили цель уничтожить террористов ХАМАС и демонтировать террористическую инфраструктуру в определенных районах восточного Рафаха. Представитель армии Израиля заявил, что мирных жителей перед КТО призвали временно эвакуироваться в Аль-Маваси, где обустроили полевые госпитали, палатки, завезли воду, продовольствие и медикаменты.

Израильская разведка выяснила, что контрольно-пропускной пункт Рафах использовали в террористических целях. Пресс-служба армии заявила, что из этого района 5 мая открыли минометный огонь в сторону другого КПП, Керем-Шалом, и убили четырех солдат ЦАХАЛ.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль готов на временное прекращение огня при условии освобождения всех плененных в октябре людей. Он предупредил, что операцию против ХАМАС в секторе Газа в любом случае продолжат.