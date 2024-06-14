Секретариат ООН обвинили в нарушении принципа равноудаленности

Секретариат ООН нарушает принцип равноудаленности, затрагивая вопросы конфликта на Украине. Об этом заявил в интервью РИА «Новости» постпред России при Всемирной организации Василий Небензя.

В пятницу, 14 июня, состоится заседание Совбеза ООН по вопросу поставок западных вооружений Украине. Совещаение пройдет по запросу российской стороны.

Небензя отметил, что Россия не питает никаких иллюзий. По его словам, западные делегации снова сделают вид, что не видят и не слышат всех военных и иных преступлений Украины, прямыми соучастниками которых они являются.

«То же самое касается Секретариата ООН, который должен придерживаться принципа равноудаленности, однако на практике его постоянно нарушает», — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что спецучреждения Всемирной организации тоже не беспристрастны, в частности, работающие на Украине на правозащитном и гуманитарном направлениях.